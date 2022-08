Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : Nouveau coup de tonnerre pour le mercato de Kombouaré

Publié le 30 août 2022 à 21h10 par Bernard Colas

Annoncé proche du FC Nantes, Ignatius Ganago pourrait rapidement s’engager chez les Canaris. Cependant, son coéquipier Gaël Kakuta ne devrait pas l’accompagner. Également dans le viseur d’Antoine Kombouaré, le joueur du RC Lens serait désormais loin de la Beaujoire, alors que l’entraîneur nantais attend encore l’arrivée de quatre éléments avant jeudi.

À deux jours de la fin des transferts, Antoine Kombouaré compte se montrer très actif sur le marché. L’entraîneur du FC Nantes a en effet prévenu qu’il attendait quatre renforts avant jeudi. « Maintenant je continue à dire à ma direction qu’il faut des recrues. Il faut quatre renforts , a indiqué Kombouaré, désireux d’avoir à sa disposition une équipe compétitive pour la Ligue 1 et la Ligue Europa. C’est encore plus vrai car on a des pépins physiques. J’ai confiance, toujours. On ne va pas dire qu’on a mal avant les coups, donc j’attends… Ils savent qu’aujourd’hui, ma volonté c’est de faire quatre renforts pour aider l’équipe car il y a le championnat mais aussi la coupe d’Europe. C’est pour le bien du groupe, de l’équipe. Là, on perd trois joueurs. Je ne vais quand même pas jouer avec le centre de formation. Sur le plan sportif, je ne veux pas de départ ! »

🟡🟢Le mercato s’active aussi à #Nantes où 4 recrues sont attendus par #Kombouaré,en désaccord avec sa direction sur plusieurs dossiers dont celui concernant Yann Karamoh comme révélé par @le10Sport2 arrivées sont toutefois attendus très vite pour 6M€⬇️https://t.co/PwAAYyO6Oj — Bernard Colas (@BernardCls) August 30, 2022

Ganago bientôt à Nantes

Comme vous l’a révélé le10sport.com, Antoine Kombouaré s’intéresse notamment à Yann Karamoh (Parme), un joueur qui ne fait pas l’unanimité en interne. Pour autant, l’entraîneur du FC Nantes et sa direction devraient s’entendre sur le profil d'Ignatius Ganago. Actuellement au RC Lens, l’attaquant est attendu dans les prochaines heures pour signer un contrat de trois saisons + une en option comme le confirme L’Équipe ce mardi soir. Un accord total a en effet été trouvé entre toutes les parties.

Kakuta ne devrait finalement pas l’accompagner