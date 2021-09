Foot - Mercato

Mercato - FC Nantes : Ludovic Blas revient sur les rumeurs de transfert !

Publié le 11 septembre 2021 à 14h06 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs formations européennes cet été, Ludovic Blas est toujours nantais. Il a tenu à démentir les rumeurs faisant état d’une volonté de départ de sa part.