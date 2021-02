Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ces révélations sur un joli coup raté par Domenech !

Publié le 5 février 2021 à 7h30 par La rédaction

Giannelli Imbula a passé un essai non-concluant avec le FC Nantes le mois dernier. Toujours sans club, il est revenu sur les raisons de cet échec.

Passé par l'OM et le FC Porto, Giannelli Imbula se retrouve aujourd'hui sans équipe. L'international congolais n'a jamais su s'installer durablement dans une équipe depuis son départ de Marseille en 2015. Son passage à Porto s'est soldé par un transfert à Stoke City moins de six mois après son arrivée : l'expérience en Premier League a été tout aussi anecdotique pour le milieu défensif, successivement prêté à Toulouse, au Rayo Vallecano et à Lecce. Après avoir résilié son contrat avec le club anglais l'année dernière, Giannelli Imbula a passé quelques mois à Sochi, en Russie, pour finalement revenir à Guingamp, le club de ses débuts, pour s'entraîner. Le joueur de 28 ans a un temps été en contact avec le FC Nantes, mais il n'a pas su transformer l'essai...

« On n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente »