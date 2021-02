Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : L’énorme punchline de Domenech sur son arrivée

Publié le 5 février 2021 à 5h00 par T.M.

Interrogé sur son choix d’accepter de venir entraîner le FC Nantes, Raymond Domenech a lâché une incroyable réponse à un journaliste.

Après avoir décidé de se séparer de Christian Gourcuff, Waldemar Kita était parti en quête d’un nouvel entraîneur pour le FC Nantes. Ayant notamment essuyé le refus de Laurent Blanc, le patron des Canaris a finalement fait un choix étonnant en nommant Raymond Domenech, qui n’avait plus officié depuis 10 ans et le fiasco de l’équipe de France à Knysna. Alors que ce choix a suscité la colère des fans du FC Nantes, il est loin de porter ses fruits. En effet, depuis l’arrivée de Domenech, les résultats ne sont pas au rendez-vous.

« On est à égalité Pierre »