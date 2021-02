Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech se livre sur son arrivée au club !

Publié le 4 février 2021 à 15h00 par La rédaction

Arrivé cet hiver au FC Nantes pour succéder à Christian Gourcuff, Raymond Domenech n’a toujours pas trouvé le chemin de la victoire avec les Canaris. Pourtant, l’ancien sélectionneur des Bleus reste déterminé afin d'éviter la relégation en Ligue 2.

Depuis son arrivée au FC Nantes en décembre pour succéder à Christian Gourcuff, Raymond Domenech n’a toujours pas connu la victoire avec les Canaris . L’ancien sélectionneur des Bleus reste sur 4 matchs nuls et 2 défaites, alors que la dernière victoire de Nantes en Ligue 1 remonte au 8 novembre dernier (2-0 lors du déplacement à Lorient). Pour l’heure, Domenech n’obtient pas les résultats escomptés, alors que le club est au bord de la zone rouge, puisqu’il est classé 17e à égalité avec le 18e Lorient. Seulement 4 petits points les séparent du premier relégable, Dijon. Si la situation semble critique, Domenech ne regrette en rien son retour en tant qu’entraîneur, après avoir quitté l’Equipe de France en 2010.

« Je le fais avec plaisir, avec envie, avec détermination et on va tout faire pour que ça marche »