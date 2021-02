Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le clan Kita se prononce sur «l’erreur» Raymond Domenech !

Publié le 11 février 2021 à 17h10 par T.M.

A l’occasion de la présentation d’Antoine Kombouaré ce jeudi, Franck Kita est également revenu sur le passage de Raymond Domenech, qui a donc viré au fiasco.

Après seulement un mois et demi et surtout 0 victoire avec le FC Nantes, Raymond Domenech a été remercié par Waldemar Kita. Venu assurer la succession de Christian Gourcuff, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’aura donc pas réussi à inverser la tendance chez les Canaris, bien au contraire. Pour la direction nantaise, cela était devenu une évidence, il fallait changer et Domenech a ainsi été remercié. C’est Antoine Kombouaré qui va désormais être aux commandes et à l’occasion de sa présentation ce jeudi, Franck Kita, directeur général du club, est revenu sur le fiasco Raymond Domenech.

« La greffe n’a pas prise »