Mercato - FC Nantes : L’avenir d’Antoine Kombouaré est déjà tracé !

Publié le 12 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc du FC Nantes en remplacement de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré indique d’ores et déjà qu’il quittera le club s’il ne parvient pas à le maintenir.

C’est officiel depuis jeudi : Raymond Domenech a été démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes, seulement un mois et demi après son arrivée au club. C’est donc Antoine Kombouaré qui a été nommé pour lui succéder, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ancien entraîneur du PSG a signé un contrat de deux ans et demi avec les Canaris. Mais pas sûr que Kombouaré aille au bout de cet engagement, et il a clairement annoncé la couleur à ce sujet lors de sa conférence de presse de présentation au FC Nantes.

« Si ça ne matche pas, je m’en vais »