Mercato - FC Nantes : Kombouaré justifie une incroyable proposition à Waldemar Kita !

Publié le 23 février 2021 à 13h10 par T.M.

Aujourd’hui sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré est revenu sur une incroyable proposition faite à Waldemar Kita : le voir entraîner le FCN.

Une fois n’est pas coutume, Waldemar Kita a encore changé l’entraîneur du FC Nantes. Depuis le début de la saison, 4 techniciens se sont succédés sur le banc des Canaris et dernièrement, c’est Antoine Kombouaré qui a pris la succession de Raymond Domenech. Ancien joueur du FC Nantes, l’entraîneur de 57 ans a donc fait son retour à La Beaujoire. Ce mardi, dans un entretien accordé à Ouest France , Kombouaré est notamment revenu sur les coulisses de son choix, évoquant notamment l’une de ses incroyables propositions lors de ses entretiens avec Waldemar Kita.

« Comme ça personne ne peut me virer »