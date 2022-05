Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 10 mai 2022 à 17h05 par La rédaction

Après avoir jeté un froid sur son avenir après la victoire en Coupe de France, Antoine Kombouaré n’a pas vraiment rassuré ce mardi.