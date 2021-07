Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita sort du silence pour Kolo-Muani !

Publié le 1 juillet 2021 à 18h57 par La rédaction mis à jour le 1 juillet 2021 à 18h58

En fin de contrat en juin 2022 avec le FC Nantes, Randal Kolo-Muani ne manque pas de convoitises. Franck Kita a évoqué ce dossier.