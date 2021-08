Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita prévient Kolo Muani !

Publié le 7 août 2021 à 12h50 par La rédaction

Alors que le cas de Randal Kolo Muani fait énormément parler au FC Nantes, Waldemar Kita s’est prononcé sur le dossier.