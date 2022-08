Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : Kita est sous pression, la folle demande de Kombouaré

Publié le 30 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, la tension monte au FC Nantes. Frustré par le mercato des Canaris, Antoine Kombouaré n'a pas caché son agacement en conférence de presse. Le début de saison raté n'arrange rien. Malgré tout, le Kanak peut se réjouir de l'issue du feuilleton Ludovic Blas qui va finalement rester, ainsi que de la victoire contre Toulouse (3-1). Mais l'ancien du PSG reste ambitieux et fait une nouvelle demande à Waldemar Kita.

Après une saison plus que satisfaisante avec à la clé la victoire en Coupe de France et une qualification en Ligue Europa, tout semblait aller bien au FC Nantes. Néanmoins, le mercato estival crée des tensions en interne. Et pour cause, les Canaris ont effectivement simplement recruté Moussa Sissoko en provenance de Watford pour environ 2M€ tandis que Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont été prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice. Loin d'être suffisant au yeux d'Antoine Kombouaré qui attend d'autres renforts d'ici jeudi soir. Ces derniers jours, il n'avait d'ailleurs pas hésité à menacer de partir si ses exigences n'étaient pas remplies.

Blas reste à Nantes...

Il faut dire qu'en plus d'attendre l'arrivée de nouveaux joueurs, Antoine Kombouaré voyait filer son numéro 10 vers le LOSC. En effet, Ludovic Blas était proche de rejoindre les Dogues avant de faire machine arrière, pour le plus grand bonheur du Kanak. « Ludovic Blas est bien Nantais jusqu’à la fin de la saison. Le problème c’est qu’on a mal géré la situation dès le départ. Il y a eu une discussion entre sa famille, ses conseillers et le président. Ils ont réglé ça entre eux. Moi, je ne donne qu’un avis sportif. Pour moi il était inconcevable de voir Ludo partir parce qu’on est démuni offensivement. Je défends les intérêt de mon club et surtout de mon équipe », assurait-il après la victoire contre Toulouse (3-1). Un soulagement pour Antoine Kombouaré qui reste tout de même fidèle à ses objectifs.

... mais Kombouaré veut 4 recrues

En effet, le Kanak a confirmé qu'il espérait voir débarquer quatre nouveaux joueurs d'ici la fin du mercato afin de densifier un effectif qui devrait jouer la Ligue Europa en plus du Championnat. « Maintenant je continue à dire à ma direction qu’il faut des recrues. Il faut quatre renforts. C’est encore plus vrai car on a des pépins physiques. J’ai confiance, toujours. On ne va pas dire qu’on a mal avant les coups, donc j’attends… Ils savent qu’aujourd’hui, ma volonté c’est de faire quatre renforts pour aider l’équipe car il y a le championnat mais aussi la coupe d’Europe. C’est pour le bien du groupe, de l’équipe. Là, on perd trois joueurs. Je ne vais quand même pas jouer avec le centre de formation. Sur le plan sportif, je ne veux pas de départ ! », a clairement annoncé Antoine Kombouaré. Autrement dit, en trois jours, la famille Kita va devoir trouver quatre joueurs.

EXCLU @le10sport : Kombouaré insiste pour signer Karamoh à Nantes https://t.co/DuTT7moaO1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 27, 2022

Karamoh, prochain conflit à Nantes ?

Mission impossible ou presque compte tenu du bilan du FC Nantes depuis l'ouverture du mercato. Néanmoins, Antoine Kombouaré a les idées claires pour renforcer son effectif. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du Kanak se nomme Yann Karamoh dont le contrat à Parme s'achève dans un an. Néanmoins, le profil de l'ailier de 24 ans ne fait pas l'unanimité en interne, ce qui ne risque pas d'apaiser les tensions...