Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita, avenir... Kombouaré en rajoute une couche !

Publié le 1 mars 2021 à 4h00 par A.M.

De nouveau interrogé sur la faculté de Waldemar Kita à licencier les entraîneurs, Antoine Kombouaré assure que cela ne l'inquiète pas.

Nommé entraîneur du FC Nantes pour remplacer Raymond Domenech et tenter de sauver les Canaris de la relégation, Antoine Kombouaré se montrait clair au sujet de son avenir dans les colonnes de L'Equipe : « Je connais la règle. Je ne suis venu que pour cinq mois. Pour une mission bien précise : aider mon club à rester en L1. Ça marche ? On repart pour un tour. Ça ne marche pas ? Je ne donnerai pas l'occasion à Monsieur Kita de faire ce qu'il sait faire, à savoir me virer. Parce que je ne serai déjà plus là. Et ce sera un échec pour moi ». Et l'ancien joueur et entraîneur du PSG confirme la tendance.

«Mes valises sont toujours prêtes»