Mercato - FC Nantes : Kita a tenté un coup improbable avec une légende du PSG !

Publié le 18 février 2021 à 15h10 par La rédaction

Et si Pauleta avait rejoint le FC Nantes en 2008 ? C'est en tout cas ce qu'a voulu Waldemar Kita, sans savoir que le Portugais avait pris sa retraite...

Des plus critiqués, notamment par les supporters du club mais pas que, Waldemar Kita s'accroche tant bien que mal à son poste de président du FC Nantes. Outre ses dernières décisions concernant les changements fréquents au poste d'entraîneur, le Franco-Polonais est bien connu pour ses volontés à tenter des paris risqués ou à essayer de s'offrir les services de grands noms, souvent en vain. Depuis son arrivée à la tête des Canaris en 2007, Kita a notamment approché Lucas Moura ou Hatem Ben Arfa, sans succès. Mais, bien avant cela, Waldemar Kita avait tenté un coup encore plus colossal avec une légende portugaise du Paris Saint-Germain, dont l'échec n'en a été que plus retentissant.

« J’ai un rêve et vous allez m’aider à le réaliser : faire venir Pauleta à Nantes »