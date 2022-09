Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : Grande nouvelle pour cette star de Kombouaré

Publié le 22 septembre 2022 à 00h15 par Thibault Morlain

Tout au long du dernier marché des transferts, Antoine Kombouaré avait insisté sur le fait qu’il voulait conserver ses cadres à l’instar notamment de Moses Simon. L’entraîneur du FC Nantes a pu souffler, l’attaquant est resté chez les Canaris. D’ailleurs, l’histoire entre Simon et Nantes pourrait se poursuivre encore un moment.

Au FC Nantes, le mercato estival a notamment été marqué par les tensions entre Antoine Kombouaré et son président, Waldemar Kita. En effet, l’entraîneur des Canaris avait mis la pression sur sa direction afin de conserver ses meilleurs joueurs : Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon. Et Kombouaré a fini par avoir gain de cause puisque ses 3 cadres sont restés au FC Nantes.

Une prolongation pour Simon

D’ailleurs, en ce qui concerne Moses Simon, il ne devrait pas quitter le FC Nantes de sitôt. Selon les informations de L’Equipe , cela fait maintenant plusieurs semaines que les discussions sont engagées pour une prolongation de contrat. Cela pourrait aboutir très prochainement pour le Nigérian.

3 ans de plus ?

Aujourd’hui lié jusqu’en 2024 avec le FC Nantes, Moses Simon s’apprêterait donc à parapher un nouveau contrat. Comme développé par le quotidien sportif, le joueur de Kombouaré devrait rempiler pour deux ou trois saisons supplémentaires.