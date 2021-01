Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech reçoit un énorme message sur son arrivée !

Publié le 5 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Sous le feu des critiques depuis sa nomination sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech peut compter sur le soutien de Nicolas Pallois.

Pour remplacer Christian Gourcuff, Waldemar Kita a pris tout le monde de court afin de nommer Raymond Domenech. Une arrivée qui s'est accompagnée de nombreuses critiques, notamment des supporters qui ont fait part de leur mécontentement à l'occasion du premier entraînement sous les ordres de l'ancien sélectionneur. Mais alors qu'il est vivement critiqué en dehors du club, Raymond Domenech peut toutefois compter sur le soutien des joueurs du FC Nantes, à l'image de Nicolas Pallois qui était présent en conférence de presser.

«Je pense que cela va bien se passer»