Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech, Kombouaré… Les vérités d’Alban Lafont !

Publié le 12 février 2021 à 20h15 par T.M.

Après seulement un mois et demi sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a été remercié et c’est Antoine Kombouaré qui a pris sa place. Alors que les Canaris connaissent leur 4ème entraîneur de la saison, Alban Lafont s’est prononcé sur ce changement.

Habitué à se séparer de ses entraîneurs, Waldemar Kita l’a encore prouvé cette saison. Et le président du FC Nantes ne l’a pas fait qu’une fois. Après avoir remercié Christian Gourcuff, c’est Raymond Domenech qui a fait ses valises. Pourtant, cela ne faisait qu’un mois et demi que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Toutefois, sous les ordres de Domenech, le FC Nantes n’a pas connu la victoire, glissant même à la 18ème place en Ligue 1. Le pari a donc tourné au fiasco et Kita n’a eu d’autre choix que de se séparer de l’entraîneur français, le remplaçant par Antoine Kombouaré.

« C’est de notre faute »