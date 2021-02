Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Après son arrivée avortée, un joueur de Ligue 1 dézingue Waldemar Kita !

Publié le 21 février 2021 à 22h00 par B.C.

Proche du FC Nantes en 2013, Islam Slimani s’était finalement engagé en faveur du Sporting. Aujourd’hui à l’OL, l'attaquant est revenu sur cette arrivée avortée en glissant un gros tacle au clan Kita.

Annoncé à l’OM et à l’ASSE ces derniers mois, Islam Slimani a finalement rejoint l’Olympique Lyonnais durant le mercato hivernal. L’international algérien était très courtisé en Ligue 1 du fait de grande saison à l’AS Monaco entre 2019 et 2020. Reparti du côté de Leicester l’été dernier, Islam Slimani était en manque de jeu et se cherchait donc une nouvelle destination. Le joueur de 32 ans découvre ainsi son deuxième club en France, mais sa carrière aurait pu prendre un autre tournant en 2013. Après s’être révélé en Algérie, Islam Slimani était en effet dans le viseur du FC Nantes, et son arrivée était proche d’être actée. Finalement, le dossier a capoté et l’attaquant a pris la direction du Sporting pour ses débuts européens. Interrogé par beIN Sports sur cet épisode, Islam Slimani ne s’est pas privé de glisser un gros tacle à la direction nantaise.

« Je suis une personne honnête et correcte. Si tu me manques de respect… »