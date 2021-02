Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le départ de Domenech a étonné tout le monde !

Publié le 21 février 2021 à 5h00 par T.M.

Au FC Nantes, Raymond Domenech ne sera donc resté en poste qu’un mois et demi. Un départ rapide qui en a surpris plus d’un, y compris son successeur, Antoine Kombouaré.

Depuis le début de la saison, cela bouge énormément sur le banc du FC Nantes. Pas moins de 4 techniciens se sont succédés chez les Canaris. Le dernier changement en date ? L’arrivée d’Antoine Kombouaré en lieu et place de Raymond Domenech. Ce dernier ne serait d’ailleurs resté qu’un mois et demi à la tête du FC Nantes. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’aura donc fait qu’un bref passage sur les bords de la Loire, mais les résultats décevants ont obligé Waldemar Kita à trancher dans le vif et remercier Domenech.

« Au départ, je pensais que c'était pour parler de tout et de rien »