Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Faivre a digéré pour le Milan AC !

Publié le 26 février 2022 à 14h25 par La rédaction

Aujourd’hui à l’OL, Romain Faivre était proche de rejoindre le Milan AC lors du dernier mercato estival. Un transfert avorté auquel ne veut plus penser le Lyonnais.