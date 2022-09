Foot - Mercato

Fabian Ruiz est arrivé au PSG et perpétue une tradition de QSI

À l’été 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. En effet, le club de la capitale est passé sous pavillon Qatari et le projet QSI naquit. Et ces dernières années, les Espagnols se sont succédés au PSG au point qu’une petite colonie y ait fait son nid, en attestent les venues de Sergio Ramos l’été dernier et de Fabian Ruiz mardi soir.

Jesé Rodriguez

Il a été le quatrième joueur espagnol de l’histoire du PSG à déposer ses valises dans la capitale après Enrique de Lucas, Parralo Cristobal et Mikel Arteta. Cependant, Jesé Rodriguez a débarqué en provenance du Real Madrid à l’été 2016, en même temps que la nomination de son compatriote Unai Emery sur le banc du PSG. Ce qui fait de lui le premier joueur à nationalité espagnole à avoir été recruté par le PSG depuis le début de l’ère qatarie en 2011. Mais il ne restera certainement pas celui qui y a le mieux réussi. En effet, en l’espace de quatre années pour autant de prêts, Jesé Rodriguez n’aura arboré la tunique du PSG qu’à 18 reprises et n’aura inscrit que deux petits buts pour tout de même une Ligue 1, une Coupe de la Ligue et un Trophée des champions. Cependant, Jesé Rodriguez a montré la voie à ses compatriotes espagnols.

Yuri Berchiche

Il n’était supposé qu’être une doublure à Layvin Kurzawa. Mais au final, son unique saison au PSG (2017/2018) en aura surpris plus d’un. En effet, le latéral gauche qui évolue désormais à l’Athletic Bilbao depuis son départ du PSG, aura tout de même disputé 32 rencontres avec le club de la capitale. Son apport aura été plutôt important au Paris Saint-Germain, club qu’il quittera avec bien plus de reconnaissance auprès de ses supporters que lors de son arrivée.

Juan Bernat

Avant sa grave blessure survenue à l’octobre 2020, qui l’a éloigné des terrains pendant un bon moment, Juan Bernat était tout bonnement un élément indéboulonnable du onze de départ du PSG et une véritable satisfaction au poste de latéral gauche. La première depuis un certain Maxwell. De par son activité impressionnante et son apport offensif, Bernat s’étais mis dans la poche une bonne partie des sceptiques initiaux alors qu’il était venu du Bayern Munich où il ne jouait plus. Depuis, son ère semble avoir été révolue et Nuno Mendes a pris la relève.

Ander Herrera

Il vient certes de quitter le PSG pour retrouver l’Athletic Bilbao, mais au cours de ses trois saisons au sein du club de la capitale, Ander Herrera a été un véritable joueur de devoir et a semblé être un homme fort du vestiaire parisien bien qu’il n’ait jamais été incontournable sur le terrain quel que soit le coach, à savoir Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino.

Pablo Sarabia

Recruté au FC Séville à l’été 2019, c’est-à-dire en même temps qu’Ander Herrera, Pablo Sarabia a tout de même fait une pige au Sporting Lisbonne en prêt la saison passée au vu de l’énorme concurrence dans le secteur offensif renforcé par Lionel Messi. L’Espagnol n’est pas reparti en prêt cet été, mais a su apporter, par moments, au PSG.

Sergio Rico

Il était arrivé en 2019, en même temps que Keylor Navas, avec comme motif de la direction du PSG de tout changer avec les départs d’Alphonse Areola et de Gianluigi Buffon au poste de gardien, Sergio Rico a été la doublure de Keylor Navas avant de partir en prêt pour Majorque. De retour au PSG et toujours en concurrence avec Navas et Gianluigi Donnarumma, l’avenir ne s’annonce pas radieux à Paris pour le portier espagnol.

Sergio Ramos

Avant Fabian Ruiz mardi soir, il était le dernier Espagnol à avoir signé en faveur du PSG. À l’été 2021, Sergio Ramos arrivait libre de tout contrat du Real Madrid. Malgré une première saison minée par les pépins physiques et les blessures, l’ancien capitaine du Real semble être sur sa lancée depuis le début de la préparation estivale. Reste à savoir si l’Espagnol parviendra à maintenir sa forme physique.