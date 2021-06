Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Ernesto Valverde à la relance à Tottenham ?

Publié le 19 juin 2021 à 12h05 par La rédaction

Alors que Tottenham se cherche toujours un entraîneur, la piste menant à Ernesto Valverde serait visiblement à l’étude.

Remercié par le FC Barcelone en janvier 2020, Ernesto Valverde pourrait prochainement revenir sur le devant de la scène. Et c’est du côté de Tottenham qu’il pourrait faire son grand retour. En effet, les Spurs se cherchent encore et toujours un entraîneur après les derniers échecs avec Paulo Fonseca et Gennaro Gattuso. Ainsi, comme l’a révélé Fabrizio Romano, le dossier Valverde aurait été ouvert, bien qu’il ne serait pas encore avancé pour le moment.