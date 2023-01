Mercato : Envoyé au PSG, il est menacé de mort

Amadou Diawara

En grande difficulté à l'AS Rome, Nicolo Zaniolo pourrait ne plus faire long feu au Stadio Olimpico, ayant été proposé au PSG. Alors que sa situation chez les Giallorossi est plus que compliquée, le milieu de terrain polyvalent italien a vécu une terrible expérience dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, Nicolo Zaniolo aurait été menacé de mort par des supporters romains.

Ces derniers mois, Nicolo Zaniolo vit un véritable cauchemar à l'AS Rome. Après avoir vécu de terribles blessures, le milieu de terrain polyvalent est actuellement dans une situation critique chez les Giallorossi . A tel point que Nicolo Zaniolo devrait claquer la porte.

Il devance tout le monde et annonce son transfert au PSG https://t.co/VTzrxzwILk pic.twitter.com/frekbBTrvG — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Nicolo Zaniolo insulté devant son domicile

Annoncé sur le départ, Nicolo Zaniolo ne manquerait pas de prétendants. En effet, il serait suivi par plusieurs clubs et aurait même été proposé au PSG. Toutefois, son départ ne se concrétise pas. Et alors que Bournemouth aurait soumis une offre de 30M€ à l'AS Rome, Nicolo Zaniolo aurait fait capoter le deal, désirant rejoindre un club plus huppé. Ce qui aurait provoqué la colère des supporters giallorossi.

Nicolo Zaniolo menacé de mort par des supporters