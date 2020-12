Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Entre le Real Madrid et le PSG, Sergio Ramos a tranché !

Publié le 24 décembre 2020 à 2h00 par B.C.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Sergio Ramos sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier. Ainsi, le PSG ferait partie des clubs intéressés par l’international espagnol, mais ce dernier devrait finir par prolonger son bail avec le Real Madrid.

À 34 ans, Sergio Ramos reste l’un des cadres du Real Madrid et l’un des meilleurs défenseurs au monde. Son absence s’est d’ailleurs faite remarquer il y a quelques semaines, lorsque les Merengue ont enchaîné les mauvais résultats, mais l’importance de l’Espagnol n’a pas incité Florentino Pérez à accepter toutes les exigences de son joueur pour prolonger. Alors que le contrat de Sergio Ramos court jusqu’en juin 2021, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. Le champion du monde 2010 souhaite signer un nouveau bail de plusieurs saisons alors que Florentino Pérez, président du Real Madrid, préférerait que son défenseur ne signe que pour une année comme il a l’habitude de le faire avec les trentenaires. Plusieurs clubs seraient ainsi à l’affût pour mettre la main sur Sergio Ramos l’été prochain, à l’instar du PSG qui serait disposé à offre une fortune au joueur si l’on en croit la presse espagnole, mais c’est bien à Madrid que l’avenir du natif de Camas devrait s’écrire.

Sergio Ramos, bien parti pour rester