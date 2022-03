Foot - Mercato

Mercato : Entre le Barça et le PSG, la guerre va éclater !

Publié le 18 mars 2022 à 16h30 par Th.B.

En marge du prochain mercato estival, le FC Barcelone et le PSG auraient des vues sur Mohammed Salah dont l’avenir à Liverpool s’assombrirait les jours passant d’après la presse espagnole. Un énorme bras de fer se profilerait entre les deux courtisans de l’ailier des Reds dans les semaines à venir.

Par le passé, les chemins du PSG et du FC Barcelone se sont croisés à plusieurs reprises sur le marché des transferts. Et à ce jour, le Paris Saint-Germain est sorti victorieux de ses affrontements avec le Barça en recrutant Neymar, Lionel Messi ou encore Xavi Simons lorsque le PSG a su fermer la porte à Angel Di Maria ou Marco Verratti pour ne citer qu’eux. Et lors du prochain mercato estival, les routes des deux clubs devraient une nouvelle fois se rejoindre sur les dossiers Erling Braut Haaland, priorité du président Nasser Al-Khelaïfi et du Paris Saint-Germain pour oublier Kylian Mbappé, et dossier chaud du président Joan Laporta du côté du FC Barcelone. Néanmoins, le Real Madrid et Manchester City sembleraient bien mieux placés que le PSG et le Barça pour le cas Haaland. De quoi pousser les deux clubs à se pencher sur une alternative de premier choix, à savoir Mohamed Salah. Il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant de Liverpool cette semaine lorsque la volonté du PSG de recruter Salah pour remplacer Mbappé remonterait à la saison dernière selon The Transfer Window Podcast , Le Parisien ou encore Téléfoot . Les prochaines semaines pourraient s’annoncer décisives dans le feuilleton Mohamed Salah.

Le Barça préparerait son coup pour Salah…

Selon les informations divulguées par SPORT, Mohamed Salah cultiverait le désir de quitter Liverpool à la prochaine intersaison ou dans le pire des cas à l’été 2023 à savoir au moment de l’expiration de son contrat. D’ailleurs, l’entourage de Salah aurait fait savoir au FC Barcelone de la volonté de l’international égyptien de quitter les Reds dès cet été et également auprès d’autres clubs européens dont l’identité n’a pas été dévoilée par le quotidien catalan. Salah aurait donné, par l’intermédiaire de ses représentants dont Ramy Abbas Issa, des signaux au FC Barcelone de sa totale prédisposition à signer au sein du club culé à l’approche de l’été. Le président Joan Laporta et ses conseillers étudieraient la viabilité d’une telle opération alors qu’en parallèle, le PSG pourrait faire capoter ce dossier pour le FC Barcelone.

…le PSG pourrait contrecarrer les plans de Barcelone…

C’est en effet ce que SPORT a affirmé ces dernières heures. Selon le média ibérique, le PSG se serait également penché sur le cas Mohamed Salah pour éventuellement tourner la page Kylian Mbappé, sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. De plus, du côté des dirigeants du FC Barcelone, on serait pris de peur que le PSG parvienne à formuler une offre hors marché qui classerait l’affaire au grand dam du club culé. Et du côté de Liverpool, le sort de Mohamed Salah ne serait clairement pas encore scellé.

…et Liverpool prépare sa contre-attaque !