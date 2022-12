Mercato : Enorme mise au point sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Sans club depuis la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Certains échos ont fait part d'un accord presque trouvé en Arabie Saoudite. Finalement, il n'en serait rien. L'attaquant de 37 ans pourrait d'ailleurs prendre une grande décision après la Coupe du monde en cas de sacre du Portugal.

Le divorce était acté et il a été rendu officiel pendant la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur de Manchester United. D’un commun accord, le Portugais a rompu son contrat avec les Red Devils . Désormais, l’attaquant de 37 ans doit se trouver un nouveau club. Al Nassr, en Arabie Saoudite, aimerait le recruter et ne lésinerait pas sur les moyens. MARCA a affirmé qu’un accord était tout proche d’être trouvé autour d’un contrat de deux ans et d’un salaire de 200M€ par saison. Mais finalement, il n’en serait rien.

Une fake news est dénoncée pour Cristiano Ronaldo

Comme l’explique Rudy Galetti, Cristiano Ronaldo ne serait absolument pas proche d’un accord avec Al Nassr. Le journaliste italien qualifie l’information de fake news et indique qu’il n’y aurait actuellement rien d’avancé entre les deux parties. Rudy Galetti a ensuite révélé que Chelsea aurait pu être une destination possible pour Cristiano Ronaldo. Sauf que les Blues pousseraient pour attirer Christopher Nkunku. Et si l’ancien du PSG rejoint le club londonien, il n’y aura plus aucune place pour le quintuple Ballon d’Or dans le secteur offensif.

Retraite pour Cristiano Ronaldo après la Coupe du monde ?

Outre Al Nassr, Cristiano Ronaldo aurait d’autres options pour son avenir. Le Sporting CP et la MLS seraient notamment intéressés par les services de l’attaquant de 37 ans. Le Portugais, lui, voudrait pour le moment rester en Europe. Mais il pourrait également prendre une décision fracassante après la Coupe du monde. S’il devient champion du monde, Cristiano Ronaldo pourrait tout simplement prendre sa retraite. De ce fait, l’ancienne star du Real Madrid devrait attendre la fin du Mondial avant de décider de son avenir. À suivre...