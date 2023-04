Mercato : Enfin une bonne nouvelle pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par la direction du PSG l’été dernier alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos, Mauro Icardi se relance en prêt du côté de Galatasaray. Et le buteur argentin affiche plus que jamais son souhait de rester en Turquie, ce qui pourrait permettre au PSG de boucler un transfert inespéré.

Au même titre que de nombreux éléments indésirables ciblés par Luis Campos l’été dernier (Ander Herrera, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Thilo Kehrer…), Mauro Icardi avait été poussé vers la sortie par le PSG. Le buteur argentin de 30 ans a finalement été prêté sans option d’achat à Galatasaray, où il retrouve des couleurs.

Icardi cartonne loin du PSG

Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues avec le club stambouliote, Icardi est donc en train de relancer sa carrière loin du PSG où son contrat court malgré tout jusqu’en juin 2024. Mais un transfert, qui semblait encore inespéré il y a encore quelques mois, pourrait voir le jour cet été dans ce dossier.

« Je veux rester à Istanbul »