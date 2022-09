Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Deschamps envoie un message fort à Griezmann

Publié le 15 septembre 2022 à 17h00 par La rédaction

Alors que la Coupe du Monde au Qatar se rapproche, la situation d’Antoine Griezmann préoccupe. Depuis le début de la saison, l’international français entre en jeu à partir de l’heure de jeu, en raison d’un imbroglio entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. En conférence de presse, Didier Deschamps s’est exprimé sur sa situation.

La situation d’Antoine Griezmann est toujours inchangée. Depuis le début de la saison, l’attaquant de l’Atlético de Madrid est utilisé moins d’une demi-heure par rencontre. Son club ne veut pas payer les 40M€ de son option d’achat au FC Barcelone et sera contraint de le faire si l’international français dispute plus de 30 minutes dans 50% des matchs. Une situation qui a de quoi préoccuper Didier Deschamps, alors que la Coupe du Monde au Qatar débutera dans deux mois.

« Au moins, il n'est pas fatigué »

Présent en conférence de presse ce jeudi, avant les rencontres de Ligue des Nations face à l’Autriche et au Danemark, Didier Deschamps a préféré relativiser : « Antoine Griezmann ? Au moins, il n'est pas fatigué. Il faut voir le bon côté, il y en a qui jouent trop. Il a une situation où on le bride complètement. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là mais il est dans une situation qui limite son temps de jeu. Mais même avec son temps de jeu, il reste un joueur important et décisif. Évidemment, il aspire à mieux, à plus . »

Deschamps apporte son soutien à Griezmann