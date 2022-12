Mercato : En fin de contrat, Messi a fait une promesse au PSG

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi fait débat en ce moment, puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois. Dès le 1er janvier prochain, l’Argentin pourra d’ailleurs s’engager avec d’autres clubs et on parle notamment d’un possible retour au FC Barcelone, ainsi que d’un départ à l’Inter Miami.

Toujours en course pour le titre à la Coupe du monde, Lionel Messi va bientôt devoir se pencher sur un sujet important. Son contrat avec le PSG se termine en effet en juin et si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille pour le prolonger, il n’aurait pas encore donné une réponse.

PSG : Après le fiasco à la Coupe du monde, Sergio Ramos est interpellé https://t.co/43KwoAtBez pic.twitter.com/2Z7UIlKEzN — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Messi et le PSG, un an de plus ?

D’après les informations de TMW , il existerait une sorte de promesse orale entre Lionel Messi et le PSG, afin de poursuivre ensemble pour une année supplémentaire. A noter qu’en juin prochain il aura 36 ans, même si ces derniers mois il a montré de très belles choses en club.

Retour à Barcelone ou départ vers la MLS

D’autres options se présentent au septuple Ballon d’Or, avec la presse espagnole qui parle régulièrement d’un retour au FC Barcelone, son club de toujours. Il y a également l’Inter Miami, avec David Beckham qui souhaiterait faire de Messi la grande star de sa franchise.