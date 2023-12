Mercato : «Dur de rester» pour cette figure du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme l'un des grands leaders du vestiaire de par son ancienneté et bien évidemment son statut de capitaine, Marquinhos fait pourtant l'objet de nombreuses critiques depuis un moment. Et aux yeux d'Edouard Cissé, le défenseur central brésilien subit forcément le fait d'être resté depuis si longtemps au PSG, lui qui a encore prolongé en mai dernier.

Recruté par le PSG à l'été 2013 en provenance de l'AS Rome alors qu'il n'était qu'un simple espoir, Marquinhos est devenu un joueur confirmé au fil des années au Parc des Princes. Plus de dix ans après, le défenseur central brésilien de 29 ans est toujours là, et il a même prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2028 en mai dernier, lui qui a hérité du brassard de capitaine depuis trois ans maintenant.

Un attaquant du PSG ne fait pas peur, il va prendre cher https://t.co/o3KbKGynYv pic.twitter.com/JOJ7MaBkEy — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

« C'est dur de rester dans le même club »

Et alors que Marquinhos se fait régulièrement tacler par les observateurs depuis maintenant plusieurs mois, Edouard Cissé livre son point de vue à ce sujet : « Il est moins bien depuis quelque temps. Je pense que c'est un problème de lassitude, c'est dur de rester dans le même club, de maintenir un tel niveau et de toujours devoir motiver les autres et montrer l'exemple. L'épisode du capitanat en début de saison l'a fragilisé », explique l'ancien milieu de terrain du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE au sujet de Marquinhos.

« On a tendance à ne voir que ses défauts »