Mercato : Du lourd est annoncé après le transfert de Benzema

Jean de Teyssière

Champion du monde avec les Bleus en 2018, Steven Nzonzi est aujourd'hui sans club depuis son départ de Al-Rayyan au Qatar. L'ancien milieu de terrain du Stade Rennais ou du FC Séville espère se trouver un nouveau challenge intéressant dans les prochaines semaines. Pourquoi pas en Arabie Saoudite ou il pourrait retrouver Karim Benzema et N'Golo Kanté qui ne sont pas arrivés là-bas pour faire du tourisme, selon Nzonzi.

Après 14 ans passées au Real Madrid, Karim Benzema a décidé de quitter son club et l'Europe pour s'envoler en Arabie Saoudite à Al-Ittihad. N'Golo Kanté l'a rejoint dans ce même club quelques jours plus tard. Un exil aux ambitions sportives, selon Steven Nzonzi.

« Quand tu recrutes Cristiano Ronaldo, tu envoies un signal positif »

Dans une interview accordée au Parisien , Steven Nzonzi évoque la suite de sa carrière et pourquoi filer en Arabie Saoudite : « Aller en Arabie Saoudite ? Pourquoi pas. Cette destination va, je pense, séduire de plus en plus de joueurs. La Saudi Pro League a l’air en plein essor. Quand tu recrutes Cristiano Ronaldo, un champion doublé d’un grand compétiteur, tu envoies un signal positif vers extérieur. »

« Ne comptez pas sur Benzema et Kanté pour se la couler douce »