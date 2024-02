Mercato : Divorce entre le PSG et Mbappé à la Saint-Valentin ?

Thibault Morlain

Le 14 février, le PSG disputera son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Comme c’est le cas ces dernières années, le club de la capitale jouera le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et si c’était également le jour de la grande annonce du départ de Kylian Mbappé ? Fabrizio Romano a fait le point sur le sujet.

Pour le moment, Kylian Mbappé est encore un joueur du PSG, mais cela ne devrait pas durer. Alors que l’incertitude depuis plane un long moment déjà sur à propos de l’avenir de l’international français, on serait visiblement proche du dénouement. Et cela ne devrait pas faire les affaires de Paris. Le club de la capitale avait l’espoir de prolonger Mbappé et ainsi éviter son départ libre à l’issue de la saison, mais Le Parisien a lâché une bombe, assurant que le joueur de Luis Enrique avait choisi le Real Madrid pour la saison prochaine. Ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Kylian Mbappé.

Mbappé : C’est la panique au PSG https://t.co/RSmX3aGlvv pic.twitter.com/luzcLuyq6w — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Une annonce le 14 février ?

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano s’est confié sur la date de l’annonce de Kylian Mbappé. Et le journaliste italien a alors expliqué à propos de la date du 14 février : « Laissez moi clarifier cela. Malgré ce qui a été rapporté par certains, je n’ai jamais dit que Mbappé annoncera son avenir le 14 février. Je ne sais pas d’où cela vient ».

« Il y a des contacts constants du Real Madrid »