Mercato : Didier Deschamps scelle son avenir !

Publié le 20 août 2021 à 8h43 par La rédaction mis à jour le 20 août 2021 à 8h46

Après l’élimination face à la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro, Didier Deschamps a tenu à rappeler qu’il se voyait continuer à la tête de l’Équipe de France.