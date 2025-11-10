Mercato : Deschamps va imiter Zidane !

Amadou Diawara

Depuis son départ du Real Madrid lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a été lié à la Juventus à plusieurs reprises. Toutefois, le Ballon d'Or 98 a toujours refusé de prendre les rênes de la Vieille Dame, attendant patiemment de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. A l'instar de Zinedine Zidane, Didier Deschamps devrait recaler la Juventus, comme il l'a laissé clairement entendre ce dimanche matin.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Depuis son départ de la Maison-Blanche, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service, attendant patiemment que la place de sélectionneur de l'équipe de France se libère.

Deschamps : Un retour à la Juventus ? Ayant remercié plusieurs entraineurs ces dernières années, la Juventus aurait aimé s'attacher les services de Zinedine Zidane. Toutefois, le technicien français n'a jamais accepté de relever le défi bianconeri, et ce, même s'il a défendu les couleurs de la Vieille Dame lorsqu'il était joueur. Après Zinedine Zidane, Didier Deschamps pourrait également recaler la Juve.