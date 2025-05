Mercato : Des «recrues stars» à l’OM, le gros coup de bluff révélé en direct ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pablo Longoria, président de l'OM, a récemment abordé le prochain mercato en écartant l'idée de recruter des joueurs aux salaires mirobolants. Cependant, Jean-Michel Larqué affiche ses doutes et estime que le club phocéen devrait bien tenter des gros coups durant l’été, afin de se montrer compétitif en Ligue des champions.

Lundi, Pablo Longoria s’est présenté face à la presse pour faire le bilan de la saison qui vient de s’achever. L’occasion pour le président de l’OM de revenir, notamment, sur le mercato à venir et d’annoncer la couleur sur le profil des joueurs qui débarqueront cet été en vue de la Ligue des champions. « On va continuer de faire les choses de manière ambitieuse, bien sûr, mais en réfléchissant bien. Cela ne veut pas dire qu’on va avoir des joueurs avec des salaires à 5 millions d’euros nets et des transferts à 40 millions », a prévenu l’Espagnol. Un discours auquel Jean-Michel Larqué a du mal à croire.

« Je ne crois pas Longoria » « Je ne crois pas Longoria quand il affirme qu’il n’y aura pas de recrues stars à 5M€ de salaire sur l’année. Je n’y crois pas, je pense que Longoria a prouvé que parfois, il trahissait ses propos, quand il disait qu’il n’y aurait pas de recrutement et qu’il y avait vingt mouvements de joueurs. Donc entre ce qu’il disait et ce qu’il faisait, il y avait un gros écart. Ils ne sont pas partis aux Etats-Unis pour simplement recruter des joueurs de recrutement », confie le consultant de RMC. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont en effet pris l’avion pour rendre visite à Frank McCourt, le propriétaire de l’OM.