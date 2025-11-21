Mercato - Départ du PSG : Le coup de tonnerre avec Marquinhos ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est notamment offert les services d’Illia Zabarnyi, recruté en provenance de Bournemouth. Faire venir un défenseur central était d’ailleurs une priorité pour le club de la capitale. La raison ? A Paris, on souhaitait anticiper la possibilité d’un départ de Marquinhos, qui aurait pu faire ses valises après avoir remporté la Ligue des Champions.

Depuis 2013, Marquinhos est un joueur du PSG. Devenu patron du club de la capitale, le Brésilien a vu un concurrent débarquer lors du dernier mercato estival. En effet, Paris s’est offert Illia Zabarnyi afin de préparer dès à présent la succession du défenseur central. Un recrutement de l’Ukrainien qui aurait également très bien pu permettre de remplacer Marquinhos dès cet été 2025.

« Ce n’était pas totalement sûr » Marquinhos est donc aujourd’hui toujours un joueur du PSG. Pourtant, au cours des derniers mois, ce n’était pas aussi évident que cela soit le cas. En effet, revenant sur le recrutement d’Illia Zabarnyi, Fabrice Hawkins a expliqué auprès de Canal Supporters : « Le plan c’était on prend un défenseur central déjà. On se doutait que Marquinhos allait poursuivre une année supplémentaire, ce n’était pas totalement sûr. C’était la priorité absolue pour soit entamer la succession soit si Marquinhos se dit après la Ligue des Champions j’ai envie de m’en aller on a déjà quelqu’un ».