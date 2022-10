Foot - Mercato

Mercato : Dénouement imminent pour le feuilleton Cristiano Ronaldo ?

Publié le 9 octobre 2022 à 20h00

La rédaction

Dans une période compliquée avec Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaitait quitter le club mancunien cet été. Annoncé dans de nombreux clubs, le Portugais n’a pas quitté les Red Devils et sa situation n’a pas changé. Mais le quintuple Ballon d’Or reste au coeur des rumeurs, alors que le joueur pourrait rejoindre les États-Unis.

Désireux de jouer la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo avait décidé de quitter Manchester United cette saison. Malgré tout le travail de son agent, Jorge Mendes, l’attaquant portugais n’a pas réussi à trouver de point de chute. Mais le quintuple Ballon d’Or aurait une proposition assez surprenante.

Mercato : Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo reçoit un message fort https://t.co/kA2O91FtIB pic.twitter.com/TNVl6Mou4n — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

L’Inter Miami songerait Cristiano Ronaldo

En effet, The Sun annonçait que l’Inter Miami serait prêt à passer à l’action pour recruter Cristiano Ronaldo. La franchise de David Beckham souhaiterait accueillir le quintuple Ballon d’Or. Mais ce samedi, on apprenait qu’une offre pourrait être dégainée tout droit des États-Unis.

Un salaire de 35M€ pour Cristiano Ronaldo ?

À en croire les informations du Daily Star , l’Inter Miami pourrait offrir un salaire avoisinant les 35M€ par an à Cristiano Ronaldo pour le convaincre de rejoindre la franchise américaine. Le média Britannique précise qu’une offre sera transmise au quintuple Ballon d’Or seulement si celui-ci arrive librement aux États-Unis.

Un obstacle pour Manchester United