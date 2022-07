Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Dénouement imminent pour l’avenir d’Ousmane Dembélé

Publié le 12 juillet 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

Libre depuis le 30 juin dernier, Ousmane Dembélé devrait de nouveau s’engager avec le FC Barcelone. L’international tricolore serait sur le point de signer un nouveau contrat avec le club catalan. Son bail serait d’ailleurs en cours de rédaction et la signature de l’ailier de 25 ans devrait arriver très prochainement alors que la visite médicale aurait déjà été passée.

Ousmane Dembélé a fait couler beaucoup d’encre concernant son avenir. En fin de contrat, l’international tricolore a fait durer les négociations avec le FC Barcelone à propos d’une éventuelle prolongation. Sa situation avait interpellé quelques clubs en Europe, dont le PSG à un moment. Mais finalement, Ousmane Dembélé devrait rester au FC Barcelone cet été. Libre depuis le 30 juin, le champion du monde 2018 devrait de nouveau s’engager avec le club culé prochainement.

🚨 INFORMACIÓN @elchiringuitotv 🇫🇷 DEMBÉLÉ ha pasado el EXAMEN MÉDICO pero no ha entrenado al no tener firmado el CONTRATO.📋 Ya se está redactando el contrato y puliéndose los ÚLTIMOS DETALLESVía @DarioMonteroG pic.twitter.com/z1MArhx7nX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2022

Dembélé a passé sa visite médicale

Selon les informations d’ El Chiringuito , Ousmane Dembélé aurait déjà passé sa visite médicale avec le FC Barcelone. Cependant, l’international tricolore ne s’est pas entraîné avec le groupe blaugrana ce mardi puisqu’il n’aurait pas encore signé son nouveau contrat avec le club catalan.

Les derniers détails sont en train d’être réglés