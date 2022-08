Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Déjà une grosse vente prévue à Barcelone pour cet hiver ?

Publié le 27 août 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Bien que le FC Barcelone a réussi à remonter la pente, sa situation financière reste toujours pour le moins compliquée. Il faut donc faire rentrer de l’argent dans les caisses. Si Joan Laporta a déjà activé différents leviers pour cela, ce n’est pas encore suffisant. Des ventes sont ainsi attendues pour les mois à venir. Et dès janvier, un gros transfert pourrait être acté à Barcelone.

En un peu plus d’un an, Joan Laporta a permis au FC Barcelone de sortir la tête de l’eau et d’éviter la catastrophe. N’ayant pas pu prolonger Lionel Messi pour des raisons économiques, le club catalan s’est très bien relevé, en témoigne le recrutement réalisé cet été. Pour autant, les problèmes du Barça sont loin d’être résolus et la dette est toujours astronomique.

NBA : Ousmane Dembélé imite Steph Curry, il lui répond https://t.co/gerVWjmBWU pic.twitter.com/4kEr0HTNTZ — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

A peine prolongé, déjà vendu ?

Cherchant encore et toujours à faire rentrer de l’argent, le FC Barcelone a donc activé différents leviers économiques et à l’avenir, il pourrait bien falloir à certaines grosses ventes, à commencer notamment par Ousmane Dembélé. Alors que le Français vient à peine de prolonger, il ne serait pas exclu qu’il soit vendu dès le mois de janvier. En effet, le contrat de Dembélé court jusqu’en 2024 et le Barça se doit par conséquent d’être à l’écoute des offres.

Les offres seront étudiées pour Dembélé