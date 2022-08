Foot - Mercato

Mercato : Déjà adoptée, cette recrue voit très grand pour l’OM

Publié le 27 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Chancel Mbemba fait partie des onze recrues bouclées par Pablo Longoria depuis le début du mercato estival. Le défenseur central congolais a déjà offert un but aux supporters de l’OM au Vélodrome face à Nantes (2-1), et a la ferme intention de viser très haut avec le club phocéen dans lequel il s’est rapidement acclimaté.

Cela fait un peu plus d’un moins désormais que Chancel Mbemba est un joueur de l’OM. Arrivé libre de tout contrat du FC Porto, le défenseur central de 27 ans a déjà fait aussi bien à l’Olympique de Marseille en six semaines qu’en trois ans à Newcastle. En effet, comme chez les Magpies , Mbemba a inscrit un but avec l’OM et en seulement trois matchs. Invité à s’exprimer sur plusieurs sujets dont son intégration lors d’une interview pour le site officiel de la Ligue 1, Chancel Mbemba est notamment revenu sur sa première réalisation sous le maillot de l’OM. « Le buteur congolais c'est Bakambu, moi je suis défenseur (rires). Mais quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Après, la joie avec les supporters, je n'ai rien calculé, ça vient comme ça, c'était super ».

Un choix de venir à l’OM qui était «le bon» selon Mbemba

Après la Belgique, l’Angleterre et le Portugal, Chancel Mbemba a fait le choix de relever le challenge du football français. Et quel meilleur endroit que de venir évoluer dans « le club numéro 1 en France » selon ses propres dires ? « C'était le bon choix après Porto. C'est le club numéro 1 en France, je l'ai senti dès le premier match à l’Orange Vélodrome. Et il y a la Ligue des Champions. Je suis un homme de défis et ici il y a une ambition. En travaillant, on va faire de belles choses ici. Et sentir les supporters, c'est très motivant ». La ferveur du Vélodrome, l’ambition de faire quelque chose de grand en Ligue 1 et en Ligue des champions alors que les adversaires de l’OM seront l’Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting Lisbonne pour la phase de poules.

Une adaptation facile à Marseille et à l’OM

Après plus d’un mois passé dans sa nouvelle ville pour une nouvelle vie, Chancel Mbemba a été invité à s’exprimer sur le bilan qu’il tire de ses premiers pas à l’OM. Éludant le sujet, le Congolais a cependant affirmé avoir connu une adaptation express. « Le bilan, ça sera pour les journalistes. Pour l'instant, moi je bosse. Mais ça se passe très bien avec mes équipiers et avec les supporters. Tout le monde m'a bien accueilli et je suis heureux d'être ici. Partout où je suis passé, j'ai eu la chance que les choses se passent facilement, sans avoir besoin de forcer ».

