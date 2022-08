Foot - Mercato - ASSE

Mercato : De retour en Ligue 1, il fait ses adieux à l’ASSE

Publié le 27 août 2022 à 18h00 par Pierrick Levallet

Après avoir passé le début de saison avec l’ASSE, Mahdi Camara va retrouver la Ligue 1. Le joueur de 24 ans s’est engagé avec Brest sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Alors qu’il va faire son retour dans l’élite du football français, Mahdi Camara n’a pas oublié ses désormais anciens coéquipiers. Il a donc tenu à faire ses adieux à travers un communiqué sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l’été, l’ASSE a connu plusieurs départs importants. Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Romain Hamouma pour ne citer qu’eux. Et un autre nom s’est ajouté à cette liste récemment. Après avoir passé la pré-saison et le début de saison avec l’ASSE, Mahdi Camara ne portera plus le maillot des Verts . Ce vendredi, L’Equipe annonçait un accord entre l’ASSE et Brest pour le milieu défensif. Le transfert est désormais bouclé.

Camara signe à Brest et retrouve la Ligue 1

Via un communiqué, l’ASSE a officialisé le départ de Mahdi Camara. Le joueur de 24 rejoint Brest sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette dernière serait estimé à 3,25M€ et deviendrait obligatoire si le club breton se maintient en Ligue 1 cette saison d’après L’Equipe . Après quelques semaines en Ligue 2, Mahdi Camara va retrouver l’élite du football français.

«Je resterai à jamais un supporter Vert»

Mais il n’a pas manqué de faire ses adieux aux supporters de l’ASSE. Dans un communiqué rapporté par En Vert Et Contre Tous , Mahdi Camara a tenu à remercier tout le monde : « C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin de mon aventure verte après neuf années dans ce club mythique. Il est temps pour moi de vous remercier : tous mes coéquipiers, les coachs qui m'ont vu grandir, les salariés du club, l'équipe médicale et bien évidemment les supporters ! Un grand merci aux personnes qui ont cru en moi et qui m'ont permis de réaliser mon rêve, sachez que de porter ce maillot Vert a été une énorme fierté pour moi. »

«Allez les Verts»