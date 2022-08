Foot - Mercato - OM

Attendu à l'OM, Cristiano Ronaldo reçoit enfin une réponse positive

Publié le 27 août 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Toujours dans le flou pour son avenir, Cristiano Ronaldo ne sait pas de quoi sera fait son avenir à quelques jours de la fin des transferts. Jorge Mendes se démène en coulisse pour trouver un point de chute au Portugais, et ces dernières heures, il a notamment été question d’une possible arrivée au Napoli, en cas de départ de Victor Osimhen. Un sujet sur lequel s’est prononcé Luciano Spalletti ce samedi.

À la recherche d’un nouveau club depuis l’ouverture du mercato estival, Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé de point de chute lui permettant de disputer la Ligue des champions. Pourtant, Jorge Mendes se démène sur le marché, et de nombreux clubs ont été sondés par l’agent portugais, à l’instar du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, de l’Atlético de Madrid ou encore de Chelsea. Dernièrement, il a même été question d’un hypothétique arrivée du côté de l’OM, une rumeur balayée d’un revers de main par son président Pablo Longoria. En revanche, deux pistes semblent plus réalistes pour le quintuple Ballon d’Or.

CR7 proposé au Napoli

Formé au Sporting CP, Cristiano Ronaldo pourrait en effet décider de retourner dans son ancien club. Certaines sources évoquent même un dossier bien avancé, tandis qu’en Italie, on affirme que Jorge Mendes aurait approché le Napoli pour discuter d’une grosse opération. L’agent de CR7 voudrait trouver une porte de sortie à Victor Osimhen, voire l’envoyer directement à Manchester United, afin de permettre au numéro 7 de faire son retour en Italie. Une opération délicate à mettre en place en si peu de temps comme l’a reconnu ce samedi Luciano Spalletti, ouvert toutefois à l'idée de travailler avec le quintuple Ballon d'Or.

« Est-ce que j’entraînerais volontiers Cristiano Ronaldo ? Je veux voir qui dirait non à cette opportunité »

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du match entre la Fiorentina et Naples, Luciano Spalletti n’a évidemment pas échappé au sujet CR7. L’entraîneur italien n’a pas caché le fait que l’attaquant portugais de 37 ans serait une recrue de choix pour son club, mais pour l’heure, il n’y aurait rien de concret entre les deux parties. « Est-ce que je l'entraînerais volontiers ? Je veux voir qui dirait non à cette opportunité. Cela dit, De Laurentiis a dit que pour l’instant, il n’y avait rien reçu, donc nous restons réalistes. Je considère qu'il est difficile de faire quelque chose comme ça à quelques jours de la fin du mercato. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il faudrait parler à Giuntoli (le directeur sportif, NDLR) », a confié l’entraîneur napolitain.

« Le marché est toujours ouvert pour quelqu’un comme Osimhen »