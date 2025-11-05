Mercato de l’OM : Grande nouvelle annoncée en direct !

L'OM s'apprête à boucler un nouveau renfort assez inattendu avec l'arrivée de Federico Balzaretti, qui va devenir l'adjoint de Medhi Benatia à la direction sportive du club phocéen. Daniel Riolo a livré son ressenti en direct sur RMC Sport lundi soir sur cette arrivée, et il assure que Balzaretti va faire beaucoup de bien à l'OM sur le mercato avec l'arrivée de cracks.
Ça bouge à la direction sportive de l'OM ! Medhi Benatia reste bien évidemment en place, mais le Marocain sera désormais épaulé par l'ex-international italien Federico Balzaretti qui va débarquer en tant qu'adjoint. Ce dernier travaillait jusqu'ici à l'AS Rome comme « loan manager », et il vient donc épauler Benatia pour le recrutement de l'OM. Un renfort qui a fait réagir Daniel Riolo lundi soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.
Riolo valide Balzaretti à l'OM
« Balzaretti ? Il était assez étonnant pendant les soirées de Ligue des Champions qu’on a passé ensemble. Ce n’est pas parce que tu as été pro que forcément tu as une grande connaissance du foot, mais non seulement lui l’a mais sa connaissance de tous les joueurs partout en Europe c'était franchement assez impressionnant », constate Daniel Riolo, qui annonce donc une bonne nouvelle aux supporters de l'OM en ce qui concerne le mercato : Balzaretti devrait ramener des pépites avec son réseau.
« Une encyclopédie »
« Le gars était une encyclopédie du moindre latéral droit au cul de l'Europe. Il vient pour ça à l’OM. Il vient comme directeur sportif adjoint mais avec une équipe de scouts, donc pour trouver les futurs talents et les mettre à l'OM », poursuit Daniel Riolo sur le nouveau renfort de l'OM. Voilà qui est clair...