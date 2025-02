Mercato de folie, l’OM régale De Zerbi

Axel Cornic

Après un été très agité, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois été très actif sur le mercato hivernal, avec quatre nouveaux renforts offerts à Roberto De Zerbi. Et le résultat semble pour le moment satisfaire tout le monde, notamment avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer qui a quelque part été la cerise sur le gâteau.

Le visage de l’OM a beaucoup changé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier. Mais les dirigeants marseillais ne semblaient pas être totalement satisfaits, puisque des nouvelles modifications ont été apportées cet hiver avec notamment le départ d’Elye Wahi ou encore de Lilian Brassier... mais également l’arrivée de recrues de tout premier choix !

De Zerbi est aux anges !

En tout cas, le coach de l’OM semble très satisfait et il l’a fait savoir lors de la conférence de presse organisée ce vendredi, avant le déplacement sur la pelouse du SCO Angers. « Sur le mercato, je suis vraiment super content. On a pris 4 joueurs qui augmentent vraiment le niveau de l'équipe » a déclaré Roberto De Zerbi. « Benatia est un directeur vraiment hors pair (...) et j'ai vu aussi un Pablo Longoria très investi au cours des derniers jours pour conclure certaines négociations ».

« Malgré un nombre quasi équivalent de départs et d'arrivées, il a le sentiment de s'être renforcé »

Et ce sentiment après le mercato de l’OM est confirmé par Florent Germain, dans l’émission Rothen s’enflamme ! « De Zerbi est très satisfait de ce mercato hivernal et a remercié les dirigeants. Malgré un nombre quasi équivalent de départs et d'arrivées, il a le sentiment de s'être renforcé, d'avoir plus d'émulation notamment avec l'arrivée de Bennacer » a assuré le correspondant à Marseille de RMC Sport. « Les joueurs qui sont arrivés apportent une réelle plus-value, alors que ceux qui sont partis comme Lilian Brassier, Ismaël Koné ou Wahi sont des joueurs qui ne jouaient plus ».