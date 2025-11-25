Mercato de folie : L’OM lâche une grande annonce pour 2026 !

Du côté de Marseille, on peut également retrouver l’équipe féminine de l’OM, Les Marseillaises, dirigée depuis quelques semaines maintenant par Corinne Diacre. Promue en première division cette saison, la formation olympienne vise le maintient. Pour assurer cet objectif, cela pourrait passer par des transferts lors du mercato hivernal. A quoi faut-il alors s’attendre à l’OM ? La direction phocéenne a annoncé la couleur.
Cette saison, on retrouve également l’équipe de l’OM en première division féminine. En effet, les Marseillaises ont été promue et bien évidemment, l’objectif est de se maintenir à ce plus haut niveau. Actuellement à la 9ème place sur 12, les joueurs de Corinne Diacre sont très loin d’être sauvées. La solution pourrait alors passer par un mercato hivernal très ambitieux pour Les Marseillaises.
« On a la possibilité d’être ambitieux sur le marché »
Qu’a donc prévu pour le mercato hivernal à Marseille ? Avec cette montée en première division, le budget a largement été revu à la hausse. C’est ainsi que pour So Foot Club, Antoine Ferreira, directeur sportif des Marseillaises, a fait savoir dans un premier temps : « On a la possibilité d’être ambitieux sur le marché, sans forcément faire des folies ».
« Le meilleur recrutement, c’est le recrutement interne »
Antoine Ferreira a ensuite annoncé concernant le mercato hivernal de l’équipe féminine de l’OM : « Un mercato révolutionnaire cet hiver ? Corinne, notre responsable du recrutement et moi-même sommes alignés sur le même principe de base : le meilleur recrutement, c’est le recrutement interne. La première chose à faire, c’est de poser un diagnostic de notre équipe, de savoir ce que l’on a en formation et à partir de là, on voit. La deuxième étape, on ira voir à l’extérieur ».