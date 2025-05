Mercato de folie, cinq joueurs offerts à l’OM !

Axel Cornic

L’été s’annonce une nouvelle fois bouillant à l’Olympique de Marseille, avec le mercato qui ouvrira ses portes le 1er juin prochain. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia qui devront travailler d’arrache-pied pour offrir le meilleur collectif possible à Roberto De Zerbi en vue d’une participation en Ligue des Champions.

Quel joueur posera ses valises à Marseille cet été ? La saison n’est pas encore terminée, mais le mercato fait déjà beaucoup parler. Et c’est assez normal, puisque l’OM est attendu au tournant après une saison qui a montré des grosses lacunes dans l’équipe construite il y a un peu moins d’un an.

« Je vous donne quelques noms de joueurs qui pourraient, voir qui devraient être à l’OM »

Les observateurs se sont déjà penchés sur le sujet et on parle déjà de Facundo Medina du RC Lens ou encore d’Aymeric Laporte, qui évolue actuellement dans la Saudi Pro League. Mais d’autres noms ont été glissés à Pablo Longoria et Medhi Benatia ! « Je vous donne quelques noms de joueurs qui pourraient, voir qui devraient être à l’OM. Je pense à Kevin Danso qui est allé à Tottenham ou à Youssouf Fofana qui est parti à Milan » a confié Pierre Dorian, sur RMC Sport.

« Ces joueurs-là, si tu ne les chopes pas au bon moment, c’est perdu »

« Il y a aussi Todibo qui a échoué à Barcelone, mais qui est un excellent défenseur central » a poursuivi l’animateur du Super Moscato Show, qui ne manque pas d’idées pour le mercato de l’OM. « Mikautadze qui a préféré Lyon ou encore Bafodé Diakité qui à Lille et qui est le meilleur défenseur de Ligue 1. Mais ces joueurs-là, si tu ne les chopes pas au bon moment, c’est perdu ». A noter que les Marseillais ne devront pas seulement se concentrer sur le recrutement, mais également tout faire pour garder les meilleurs éléments déjà au club.