Mercato de l’OM : Longoria le fait craquer !

Axel Cornic

La qualification pour la Ligue des Champions en poche, l’Olympique de Marseille va désormais devoir se concentrer sur le mercato estival pour essayer de construire un collectif solide autour de Roberto De Zerbi. Et à quelques semaines de l’ouverture de cette période de transferts très importante, le président Pablo Longoria se fait interpeller en direct.

L’objectif fixé en début de saison est atteint. Après une longue absence et une saison dernière catastrophique, l’OM est enfin de retour dans l’Europe qui compte. Roberto De Zerbi et ses hommes disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui est un pas très important pour la première année de son projet à Marseille.

« Longoria sait faire des coups, on ne peut pas lui enlever ça, mais... »

Mais le plus dur commence. Plusieurs observateurs assurent en effet qu’il y a beaucoup de travail à l’OM et pas assez de temps, avec le mercato estival qui va arriver très vite. Et certains vont scruter de très près les mouvements du président Pablo Longoria ! « Il y a un truc qu’il fait très bien, c’est faire des coups, on ne peut pas lui enlever ça. Il y a eu Alexis Sanchez, Aubameyang, Rabiot... même Højbjerg on peut le considérer comme ça » a confié Pierre Dorian, sur RMC Sport.

« Quand tu es président de l’OM, ce n’est pas sur des coups qu’on va te juger, c’est sur tout le reste »

« En revanche, ce qu’il ne fait pas bien c’est le travail de base » a toutefois estimé l’animateur de la célèbre émission Super Moscato Show. « Quand tu es président de l’OM, ce n’est pas sur des coups qu’on va te juger, c’est sur tout le reste. C’est ta capacité à monter une équipe, avec des bons joueurs qui sont trop fort pour la Ligue 1 mais pas assez forts pour des clubs comme City ou le Bayern ». Pour rappel, cette saison le mercato estival débutera plus tôt avec le Mondial des clubs, avec une ouverture dès le 1er juin.