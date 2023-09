Mercato de folie au PSG, voilà les coulisses

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Christophe Galtier a été débarqué et c’est Luis Enrique qui est désormais installé sur le banc de touche. L’effectif parisien a également été considérablement remodelé. Plus de 10 nouveaux joueurs ont rejoint le PSG cet été et au sein de la direction parisien, ces recrutements devaient notamment répondre à certains critères. Explications.

Une fois n’est pas coutume, le PSG a animé le marché des transferts. Le club de la capitale n’a pas hésité à sortir le chéquier et lâcher plusieurs dizaines de millions d’euros pour offrir à Luis Enrique de nouveaux joueurs et ce dans tous les secteurs. La liste des recrues est longue au PSG, mais visiblement, elles ont tous des points communs…



Le PSG prend l’accent français

Ce dimanche, le JDD a dévoilé certaines des coulisses du mercato du PSG. Comment le club de la capitale a identifié les joueurs qu’il voulait recruter ? Dans un premier temps, l’hebdomadaire explique que Paris souhaitait franciser son effectif. Des joueurs français sont alors arrivés avec Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Un mercato fait pour Mbappé

Autre critère important du mercato du PSG, il aurait été effectué en fonction de Kylian Mbappé. En effet, Paris aurait cherché à recruter des joueurs compatibles avec le crack de Bondy. Une volonté qui s’expliquerait par le fait de vouloir séduire Mbappé afin qu’il prolonge au PSG.