Mercato de folie à l’OM : C’est validé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En pleine forme ces dernières semaines, l'OM enchaîne les victoires convaincantes. Le club peut enfin profiter de son effectif au grand complet après avoir réalisé un grand mercato. Roberto De Zerbi semble avoir les cartes en main pour briller cette saison en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Stephen Brun valide totalement le recrutement.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l'OM a eu du mal à démarrer. Le mois d'août a été assez compliqué et pour cause, le mercato n'était pas terminé et l'effectif marseillais n'était pas encore au complet. Depuis, le club de la cité phocéenne affiche un état de forme incroyable qui montre bien que le recrutement a été très efficace.

L'OM a bien travaillé son mercato L'année dernière, l'OM avait déjà beaucoup œuvré pour composer un bel effectif. L'été dernier, le club a encore fait beaucoup d'efforts pour proposer une équipe capable de relever de nombreux défis. « Pour l’instant De Zerbi fait mieux, mais avec mieux. Car l’équipe actuelle est beaucoup plus forte que celle de la saison dernière, avec les quelques coups sur la fin du mercato. C’est une équipe dangereuse qui peut faire la course avec le PSG » valide Stephen Brun sur RMC.