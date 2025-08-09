Mercato : Dans l'excès à l'OM, il redescend sur terre !

L'été dernier, Jonathan Clauss quittait l'OM pour rejoindre l'OGC Nice, retrouvant à cette occasion Franck Haise. Plus vraiment en odeur de sainteté à Marseille, où il était indésirable, l'international français s'est ainsi engagé avec les Aiglons, ce qui lui a d'ailleurs provoqué un sacré retour à la réalité. En effet, du côté de l'OM, Clauss avait pris visiblement la grosse tête.
Placé dans le loft des indésirables à l'OM, Jonathan Clauss n'a pas su convaincre Roberto De Zerbi de le conserver l'été dernier. Poussé vers la sortie, le latéral droit a rebondi à quelques kilomètres de la Canebière, s'engageant ainsi avec l'OGC Nice de Franck Haise, qui l'avait déjà entraîné au RC Lens. Un transfert qui a d'ailleurs eu certaines conséquences sur Clauss, comme celle de le faire redescendre sur terre après son expérience à l'OM.
« Sans vraiment réaliser sur le moment, je me suis créé un personnage »
Dans une interview accordée à Libération, Jonathan Clauss a raconté qu'il était devenu une autre personne en rejoignant l'OM. « A Marseille, j'ai commencé à changer. Bon, j'étais la belle histoire, le mec issu des rangs amateurs qui n'en finit plus de monter et je ne voyais aucune raison pour que ça s'arrête. Sans vraiment réaliser sur le moment, je me suis créé un personnage. J'en faisais trop. A mes yeux, j'avais la priorité : aux autres, à commencer par mon entourage, de s'adapter », a d'abord expliqué l'international français.
« En rejoignant Nice, je suis redescendu de mon nuage où je me croyais tout permis »
Redescendu donc sur terre en débarquant à l'OGC Nice, Jonathan Clauss a ensuite poursuivi : « Pour le dire simplement, plutôt que de râler parce que ta famille descend moins souvent te voir à Marseille, il aurait fallu me demander pourquoi elle descendait moins. En rejoignant Nice, je suis redescendu de mon nuage où je me croyais tout permis et j'ai compris que le statut ne fait pas de nous une meilleure ou moins bonne personne ».