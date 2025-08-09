Mercato : Dans l'excès à l'OM, il redescend sur terre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Jonathan Clauss quittait l'OM pour rejoindre l'OGC Nice, retrouvant à cette occasion Franck Haise. Plus vraiment en odeur de sainteté à Marseille, où il était indésirable, l'international français s'est ainsi engagé avec les Aiglons, ce qui lui a d'ailleurs provoqué un sacré retour à la réalité. En effet, du côté de l'OM, Clauss avait pris visiblement la grosse tête.

Placé dans le loft des indésirables à l'OM, Jonathan Clauss n'a pas su convaincre Roberto De Zerbi de le conserver l'été dernier. Poussé vers la sortie, le latéral droit a rebondi à quelques kilomètres de la Canebière, s'engageant ainsi avec l'OGC Nice de Franck Haise, qui l'avait déjà entraîné au RC Lens. Un transfert qui a d'ailleurs eu certaines conséquences sur Clauss, comme celle de le faire redescendre sur terre après son expérience à l'OM.

« Sans vraiment réaliser sur le moment, je me suis créé un personnage » Dans une interview accordée à Libération, Jonathan Clauss a raconté qu'il était devenu une autre personne en rejoignant l'OM. « A Marseille, j'ai commencé à changer. Bon, j'étais la belle histoire, le mec issu des rangs amateurs qui n'en finit plus de monter et je ne voyais aucune raison pour que ça s'arrête. Sans vraiment réaliser sur le moment, je me suis créé un personnage. J'en faisais trop. A mes yeux, j'avais la priorité : aux autres, à commencer par mon entourage, de s'adapter », a d'abord expliqué l'international français.